Deux spécimens de tortues-alligators saisis chez un particulier, hébergés près de Toulouse

L'Office Français de la Biodiversité a saisi deux tortues-alligators chez un particulier. Elles y avaient été amenées de façon illégale. Elles ont été confiées au Refuge des Tortues à Bessières au nord de Toulouse en Haute-Garonne.

La tortue-alligator, animal diabolisé à tort, peut peser jusqu'à 100 kilos

Le Refuge des Tortues, dont la mission principale est l’accueil des tortues abandonnées, trouvées ou saisies a installé ces deux spécimens qui mesurent entre 7 et 10 cm dans un bassin naturel.

Le Refuge explique dans un communiqué l'origine de cet étrange animal : "La tortue-alligator est originaire du Sud Est des États-Unis. Son apparence préhistorique lui permet de se fondre habilement dans ses habitats de prédilection : fleuves, marécages et étangs. Elle dispose d’une technique de chasse unique. Elle déploie en effet dans sa bouche un leurre ressemblant à un petit vers qui lui permet d’attirer ses proies directement dans sa gueule. Massive, elle peut atteindre jusqu’à 100kg. C’est un animal bien souvent diabolisé à tort. Inoffensive si on la laisse tranquille, elle peut se montrer agressive si on déclenche ses réflexes de chasse en s’approchant de sa gueule."

Le Refuge des Tortues rappelle qu'il déjà plusieurs tortues-alligator dont François, un mâle adulte récupéré en Normandie et pesant environ 40 kg.