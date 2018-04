Paris, France

Comme un air de Jurassic Park à Drouot ! Deux squelettes fossilisés de dinosaures sont mis aux enchères par la célèbre salle des ventes mercredi 11 avril. Un diplodocus de douze mètres de long et un allosaurus, environ trois fois plus petit. Les deux fossiles sont vieux d'environ 150 millions d'années et proviennent du Wyoming, aux États-Unis.

Qui pour acheter ces fossiles ?

Ces deux fossiles sont estimés à environ un million d'euros la paire, une somme très élevée et pourtant, plusieurs acheteurs se sont déjà positionnés sur cette vente. "C'est quelque chose qui est de plus en plus recherché, explique Iacopo Briano, l'expert en paléontologie qui supervise la vente. Il y a plus d'acheteurs que de dinosaures sur le marché."

Dans la majorité des cas, ces fossiles de dinosaures sont acquis par des particuliers et non pas des musées. De riches collectionneurs ou amateurs de fossiles qui mettent ensuite ces squelettes chez eux, en guise de décoration.

Des pièces très rares

Ce type de vente aux enchères, c'est extrêmement rare, on en compte environ cinq par an dans le monde. Tout d'abord parce qu'il y a peu de squelettes complets qui appartiennent à des particuliers, lamajorité se trouve dans les musées et n'est donc pas destinée à arriver sur le marché. Ensuite, parce que les deux squelettes fossilisés proposés à Drouot sont très bien conservés et quasiment complets.

Il n'y a pas que ces deux dinosaures qui seront aux enchères, plusieurs dizaines de pièces seront également mis en vente. Notamment une météorite, de nombreuses roches ainsi que beaucoup d'autres fossiles.