Deux stars d'internet se frottent au Paris-Roubaix, plus de 1000 fans les accueillent au vélodrome

Deux stars d'internet sur la piste du vélodrome de Roubaix, ce jeudi 3 mars ! Le youtubeur Inoxtag et le streamer Domingo se sont lancé le défi fou de refaire le Paris-Roubaix. Ils ont été accueillis par des milliers de fan au vélodrome André-Pétrieux.

Ils sont venus s'essayer à l'Enfer du Nord ! Le youtubeur Inoxtag, 4 millions d'abonnés sur Youtube et le streamer Domingo, 1,4 million de followers sur Twitch, habitués aux vidéos de divertissement et de jeux vidéo, ont enfourché leur vélo... pour affronter rien de moins que le Paris-Roubaix. Ils sont arrivés en fanfare, ce jeudi 3 mars.

Ils ont réussi à finir la course de plus de 300 km en deux jours, et sont arrivés autour de 18h au vélodrome André-Pétrieux, devant une tribune remplie de milliers de fans, 1200 selon la ville.

Un défi lancé après un évènement caritatif en ligne, le Z-Event, en automne dernier : si les dons des internautes atteignaient les 50 000 euros, les deux jeunes hommes devaient affronter l'Enfer du nord.

"On se croirait en avril !", s'est félicité la ville de Roubaix sur Twitter. La 119e édition de la course mythique doit se dérouler le week-end du 16 avril prochain.