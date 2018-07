Raoul et Paul Volfoni ont disparu ! Les statues de ces deux Tontons Flingueurs ne se trouvent plus sur leur giratoire du centre-ville de Montauban. La première a été détruite, la seconde dérobée.

Montauban, France

Elles étaient cinq, elles ne sont plus que trois. Deux statues en plexiglas représentant Bernard Blier et Jean Lefebvre installées en 2014 sur le rond-point de la Mandoune (devenu depuis le giratoire des Tontons Flingueurs) ont disparu. Celle de Raoul Volfoni a été détruite il y a un mois, celle de son frère Paul a été dérobée.

#Montauban : qui a volé les tontons flingueurs ? pic.twitter.com/kKStsqMkco — Brigitte Barèges (@BrigitteBareges) June 30, 2018

"On ne devrait jamais quitter Montauban", c'est notamment par cette phrase, et d'autres devenu cultes comme "Il entendra chanter les anges le gugusse de Montauban " que la préfecture du Tarn-et-Garonne fait partie intégrante du "cultissime" film de Georges Lautner sortie sur les écrans en 1963.

Pour les Mont-albanais comme Pierre c'est le choc : "Ce n'est pas possible ?! Cela fait partie du patrimoine de Montauban !". "La patrimoine n'exagérons pas", tempère Cécile même si elle trouve cela "Stupide".

Lino Ventura alias Mr Fernand lui est toujours là ! © Radio France - Kevin Boderau

"Les cons ça ose tout"

Philippe Troncy lui préfèrent en rire, "Ce vol des deux tontons c'est exactement ça : les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait". "C'est probablement un grand amateur des tontons qui a voulu se faire plaisir" estime le gérant de Archéo Déco, une boutique du centre-ville de Montauban dont les meilleurs ventes sont les petites statuettes des Tontons Flingueurs.

la maire de Montauban, Brigitte Barèges, propose un échange contre une réplique et même aucune poursuite judiciaire si la statut et restituée. Dans le cas contraire la mairie a d'ores et déjà prévue de les remplacer. Le coût pour la commune est d'environ 4.000 euros par statut