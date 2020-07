Une paire de tableaux d'un célèbre peintre vietnamien a été retrouvée après le confinement et vendue aux enchères plus de 300.000 euros ce vendredi alors que les propriétaires pensaient n'avoir en leur possession que de simples posters.

Deux tableaux vietnamiens retrouvés par hasard et vendus plus de 300.000 euros à Toulouse

C'est une vente aux enchères peu commune qui s'est déroulée ce vendredi 3 juillet à Toulouse. Une paire de tableaux du peintre vietnamien Vu Cao Dom a été vendue 331.250 euros alors que les propriétaires pensaient n'avoir en leur possession que de simples posters.

Estimés à 80.000 euros maximum

L'histoire commence après le confinement lié au Covid-19. Jérôme de Colonges, commissaire-priseur chez Primardéco, découvre chez une particulière ces deux peintures. Les propriétaires étaient persuadés que ces œuvres n'étaient que de simples posters, achetés par leur grand-père dans les années 50. Cet aïeul avait une entreprise d'import-export à Nice. Les deux tableaux, à la verticale, peints à l'encre et couleurs sur soie marouflée sur carton, étaient parfaitement conservés.

Ils ont été estimés entre 50.000/80.000 euros. Finalement, après une bataille d'enchères entre une dizaine de collectionneurs, ils ont été confiés à un acheteur asiatique présent en salle ce vendredi pour le prix de 331.250 euros (frais de 25% TTC compris).

Formé à l'Ecole des Beaux-Arts de Hanoï

Vu Cao Dam fait partie de ces artistes formés à la fameuse Ecole des Beaux-Arts de Hanoï, fondée en 1925 à l’initiative de deux hommes, le peintre français Victor Tardieu (1870-1937), qui en fut le premier directeur, et le peintre vietnamien Nguyen Nam Son (1890-1973). Émanation directe de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle avait pour objectif de tenter de concilier traditions vietnamiennes et approche occidentale de l’art, en explorant divers modes et techniques, que ce soit en peinture et dessin, en sculpture ou dans l’art de la laque.

Vu Cao Dam est de la 2e promotion de l’École (1926-1931). En 1931, il participe à l’Exposition Coloniale Internationale de Paris, et obtient en 1932 une bourse d’études qui lui permet alors de rester en France où il va s’installer définitivement, d’abord à Paris, en 1937, puis à Saint Paul-de-Vence dès 1952. Ses sujets de prédilection sont les portraits et les scènes de genre, où la femme occupe souvent une place prépondérante. Les silhouettes sont fines, les lignes allongées, les couleurs à la fois franches et nuancées.