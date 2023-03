Deux touristes Parisiens se baladent en voiture sur une plage Normande et s'enlisent dans le sable !

Ils vont avec leur voiture sur le sable pour mieux admirer la vue !

Une scène pour le moins insolite ce samedi aux alentours de 15H sur une plage de Ouistreham, comme nous le rapporte Ouest-France . Deux touristes Parisiens venus du Val d'Europe (en Seine-et-Marne) en week-end sur la côte normande se sont descendus en voiture sur la plage, en face l'avenue Lamartine.

ⓘ Publicité

Sans surprise ils se sont ensablés comme le montre cette photo partagée par le journal !

Les policiers municipaux sont venus en aide aux naufragés ! - Ouest-France

Un des parisiens s'explique dans le journal Ouest-France racontant qu'en longeant les dunes ils ont vus des barrières ouvertes et ont voulu descendre sur la plage pour se détendre en regardant la mer : "En écoutant la musique, peut-être un peu fort, on s’est emballés et on s’est ensablés."

Il n'y a pas que les touristes qui s'enlisent à Ouistreham !

Comme le montre cette vidéo partagée par France Bleu Normandie en mai 2020, des policiers municipaux s'étaient eux aussi embourbés dans le sable !