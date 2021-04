Deux trésors de lingots et de pièces d’or découverts coup sur coup dans une maison à Morez dans le Jura

La rumeur disait bien que dans cette maison se trouvait un trésor, mais personne n’y croyait vraiment ! Et pourtant il était bien là, attendant que quelqu’un le trouve. Cette maison, c’est un bâtiment acquis par la municipalité de Morez dans le Jura, dans le cadre d’une opération de redynamisation urbaine. Située en plein centre-ville, la « maison Jobez », bien connue des moréziens, appartenait à une lignée de commerçants, les derniers propriétaires, deux frères et deux sœurs, sont morts sans descendance. La personne qui en a hérité a décidé de vendre le bâtiment à la ville pour 130.000 euros, à charge pour elle d’évacuer un véritable capharnaüm qui se trouvait à l’intérieur.

Deux trésors pour le prix d'un!

Et c’est en débarrassant les lieux au printemps dernier que les élus et le personnel municipal ont fait une fabuleuse découverte en vidant une penderie: dans de vieux pots de confitures, 5 lingots d’or et plus de 1000 pièces de vingt francs en or, d’une valeur estimée à plus de 500 000 euros. Le maire de Morez, Laurent Petit, a annoncé publiquement la nouvelle au conseil municipal en octobre 2020, et c’est bien la ville qui bénéficie de cette découverte puisqu’elle acheté la maison et tout ce qu’elle contenait.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là : ce mercredi 14 avril, le maire a annoncé au conseil municipal ébahi la découverte d’un deuxième trésor au même endroit ! Dans la maison se trouvait également, caché au fond d'un placard, un coffre-fort, fermé, que personne n'arrivait à ouvrir. Le temps est passé, et finalement le maire a demandé que le nécessaire soit fait pour forcer ce coffre. A l’intérieur, une pochette contenant encore de l'or en quantité : 480 pièces de vingt francs or, 50 pièces de dix francs or, et une pièce de cent francs or, d’une valeur totale de 100 à 150.000 euros.

Le vendeur de la maison était persuadé que le trésor n'existait plus

Les deux trésors ont été placés en lieu sûr, en attendant que la ville de Morez en dispose pour abonder ses finances. Ce ne sera pas une révolution pour le budget de la commune , qui est de de 6 millions d'euros annuels, mais "on va pouvoir flécher des dépenses particulières et marquer le coup avec cet argent qui nous tombe presque du ciel " confie Laurent Petit, "on a des petites idées, on est en train de travailler le sujet". Quant au vendeur de la maison, qui est quand même passé à côté d’un sacré pactole, il semble avoir pris les choses avec philosophie. « Il m’a dit : ah bon, c’était donc vrai qu’il y avait un trésor ! » raconte le maire , « il en avait entendu parler, mais ne l’a jamais trouvé, il était persuadé qu’il avait disparu ».