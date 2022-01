Deux vases de type "Médicis" volés mystérieusement dans le Parc Borély de Marseille

"Mais comment ont-il pu voler ces deux vases ?" Jean-Claude pose la question qui est sur toutes les lèvres. Deux vases en bronze, pesant chacun près de 100 kilos, se sont tout simplement volatilisés. Ils trônaient sur la terrasse du château, face aux magnifiques jardins du parc.

Pourtant les grilles du Parc Borély sont fermées la nuit, le mur d'enceinte fait plusieurs mètres de haut. Le jour le château et le parc sont surveillés par des gardiens. "Ils ont du venir à plusieurs et faire passer les vases par dessus les murs pour les rentrer dans une camionnette qui attendait de l'autre côté" suppose Elie.

Pour d'autres il s'agit probablement d'une équipe qui a bénéficié de complicité pour venir de nuit embarquer ces deux vases dans un véhicule.

Des oeuvres d'art estimées à plusieurs milliers d'euros

Du coté de la mairie de Marseille on s'est refusé pour l'instant à tout commentaire. Une plainte a été déposée, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a été saisie, l'enquête de la police suit son cours.

Ces oeuvres ont été inventoriées par la ville. Deux vases de type "Medicis" en bronze, ornés de masques et dont les anses représentent des serpents, qui datent du 18ème siècle. Selon les estimations transmises à la police, ils valent entre 10.000 et 15.000 euros la paire, d'autres estimations placent leur valeur autour des 20.000 euros la paire.

Selon certains experts, les vols d'objets d'art sont courants. Ils alimentent un marché clandestin destiné à des collectionneurs ou des personnes fortunées à la recherche de décoration authentiques.

On vole même les oies et les poules du parc ?

Devant les socles vides situés sur la terrasse du château, les commentaires vont bon train chez les habitués du parc : "c'est scandaleux, _certains n'ont plus aucune notion du bien commun_. Ils se servent à des fins strictement personnelles alors que ce patrimoine est le nôtre" peste Jean-Claude, qui a travaillé toute sa vie dans le domaine du patrimoine.

"On ne s'étonne plus de rien _de nos jours, tout se vole_, les gens ne respectent plus rien" renchérit Annick.

"Il y avait une vingtaine de poules il y a quelques années, il n'en reste plus que 3, les gens les emportent chez eux" raconte Chantal avant de conclure : "Il y avait un vrai troupeau d'oies, elles ont disparu les unes après les autres, elles ont certainement fini à la casserole.."