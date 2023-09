Deux voitures amphibies traversent la Manche et débarquent à Sangatte

Un spectacle inattendu ce samedi après-midi sur la plage de Sangatte, à côté de Calais: deux voitures amphibies sont arrivées sur la plage, venues directement d'Angleterre! Il s'agit du projet un peu fou de trois Anglais qui sont partis de Douvres et qui ont mis un peu plus de 4 heures pour traverser la Manche à bord de leur 4x4 sur lesquels ils avaient fixés de gros boudins, comme sur un Zodiac, pour assurer la flottaison. Ils se sont fixés comme objectif de faire le tour du monde avec leurs 4x4, même s'il ne s'agit pour le moment que d'une phase de test.

Pari réussi en tout cas pour ce premier essai! Ils sont arrivés vers 15 heures sous les regards médusés des badauds, et du marie de Sangatte qui était lui dans la confidence. L'équipe était venue faire des repérages avec le maire le 6 septembre dernier. L'un des deux véhicules a tout de même rencontré un problème et il a dû être remorqué sur la fin de la traversée par l'un des deux bateaux qui les accompagnaient. A leur arrivé, "les pilotes ont pris dans leurs mains le sable de la plage de Sangatte, et l'ont embrassé comme s'ils avaient découvert la terre après des mois entiers de mer!" raconte, amusé, Guy Allemand, le maire de Sangatte. Pour célébrer leur exploit, le maire avait prévu le champagne et quelques cadeaux! Même des policiers de la Police Aux Frontières étaient présents pour tamponner leurs passeports!

Les 3 Anglais ont été accueillis par le maire avec champagne et petits cadeaux

Le détroit du Pas-de-Calais, l'endroit où l'on vient relever des défis

Le maire de Sangatte raconte à quel point ce fut impressionnant de voir ces deux voitures amphibies se frayer un chemin au milieu du ballet incessant des ferries et autres porte-containers, et de voir les voitures retrouver leur aspect normal une fois les boudins rangés par les équipes. Mais Guy Allemand se félicite aussi de constater que "le détroit du Pas-de-Calais reste l'enjeu de tous les défis et de tous les pionniers! On a eu la voiture de Richard Branson, le dernier exploit c'était Franky Zapata en flyboard, etc. Ils se servent vraiment du détroit du Pas-de-Calais et de la plage de Sangatte, terre de départ ou d'arrivée. Et ça met notre commune en avant!"