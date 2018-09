Le Crest, France

Pas plus de 10 degrés ce samedi matin au Crest ! Alors, il a d'abord fallu se réchauffer autour d'un bon café avant de prendre la direction du vignoble. Pour commencer, certains enlèvent seulement leur pantalon et préfèrent garder une bonne veste pour résister à la fraîcheur matinale. Heureusement, cette année, il ne pleut pas ! "On a tout connu, nous, la pluie et maintenant le froid! L'année prochaine ce sera la neige!" dit en rigolant Sylvie.

Le Crest, destination naturiste

Cette année, les vendanges naturistes ont attiré davantage de participants, "on est vingt-deux cette fois" se félicite Thierry Guillot, le président d'Auvergne Naturisme. Un succès, grâce aux bonnes volontés du maire Gérard Perrodin et du propriétaire du domaine viticole, Pierre Deshors. "C'est grâce à des gens ouverts d'esprit, comme eux, qu'on peut développer le naturisme et maintenant c'est rentré dans les mœurs ici!" selon Thierry Guillot.

Naturistes ou pas, dans les vignes on s'entraide ! © Radio France - Lauriane Havard

Ces vendanges, pour le moins insolites, c'est d'ailleurs "une très bonne chose" pour la commune selon le maire du Crest. "L'année dernière, on m'a appelé de toute la France pour me féliciter [...] c'est bien, cela permet de faire connaître notre village!" explique Gérard Perrodin.

Alors, Le Crest, bientôt village naturiste ? "Qui sait?" répond en plaisantant le maire. "Il y a bien des labels villages fleuris, alors naturistes, pourquoi pas!"

Les vendanges naturistes, un pèlerinage

"Nous, _on avait marqué la date sur notre agenda_, je peux vous l'assurer!" Après leur expérience l'an passé, Sylvie et son mari n'ont pas hésité, encore une fois, à faire la route depuis Aurillac pour être présents ce samedi matin.

Sylvie, naturiste et fière, avec sa grappe © Radio France - Lauriane Havard

Odan, 84 ans, naturiste "sur le tard" © Radio France - Lauriane Havard

Plus que du naturisme, il s'agit surtout pour l'ensemble des participants de partager un moment convivial en pleine nature. "Les gens recherchent aujourd'hui du bien-être, c'est exactement le but du naturisme!" lance le président d'Auvergne Naturisme. Bien-être, convivialité et une bonne partie de rigolade aussi pour les participants !

Cette année encore, le raisin récolté par ces vendangeurs de l'extrême sera vinifié pour une cuvée spéciale naturiste! Rendez-vous en 2019 pour la dégustation...