Pourquoi pas devenir acteur dans un long métrage tourné dans le Grand Est

Grand Est, France

Le réalisateur Olivier Babinet, natif de Strasbourg prévoit de tourner son troisième long-métrage " Normale" l'hiver prochain. Le lieu précis du tournage n'est pas encore connu, on sait juste pour l'instant qu'il aura lieu dans le Grand Est.

La production Haut et Court recherche deux jeunes acteurs pour des rôles principaux . "Aucune expérience n'est exigée".

L'équipe cherche "sa" Lucie, âgée de 13 à 16 ans, une adolescente "singulière, sensible, mature et déterminée, qui a une volonté farouche et n'a pas froid aux yeux" précise le casting. Le deuxième rôle est pour incarner Etienne, âgé de 14 à 16 ans "original et extravagant, passionné de stylisme".

Les candidatures sont à transmettre au plus tard le 12 juin. Envoyer deux photos récentes avec âge, date de naissance, numéro de téléphone, ville et code postal à : noumabcasting@gmail.com

Pour toute candidature retenue, "un casting est prévu les 15,16, 22 ou 23 juin dans une ville proche de chez vous dans le Grand Est", précise la production dans un communiqué relayé par le Bureau d'accueil des tournages de l'Agence culturelle Grand Est.