Devenir optimiste et voir la vie du bon côté en 2021 avec les optimistes rochelais

Après une année 2020 éprouvante, et c'est le moins qu'on puisse dire, il faut réussir à positiver pour 2021. La psychologue Karine Pillet est la présidente des Optimistes rochelais et la correspondante locale de la ligue des optimistes de France. Pour elle, il y a plusieurs raisons d'être optimiste et ça s'apprend, comme on apprend les techniques d'un sport.

On peut devenir optimiste

La principale raison d'être optimiste pour 2021, c'est tout simplement qu'on peut le devenir. Être optimiste, c'est une tournure d'esprit. Sans cacher les problèmes, il faut changer son regard, pour Karine Pillet, la présidente des optimistes rochelais. "Une personne optimiste, _c'est une personne qui va voir ce qui va bien dans un premier temps, pour après s'attaquer aux problèmes_, mais avec une vision positive et constructive", explique-t-elle.

Il faut parfois un peu se forcer pour réussir à voir le monde de manière plus belle, mais on y arrive, selon Karine Pillet, notamment si on regarde la nature. Elle assure : "_partout en France et dans le monde, il y a des actions et des énormes actions, pas des petites actions qui permettent de réaliser qu'_il y a énormément de personnes qui se sont mises à l'œuvre pour un monde plus juste envers la nature et envers les êtres humains."

Karine Pillet est la présidente des optimistes rochelais. - Karine Pillet

Écrire trois bonheurs quotidien

À un niveau plus personnel, elle conseille de voir le positif dans nos vies en passant par l'écriture. "L'idée, c'est effectivement d'écrire tous les soirs trois petits bonheurs. Ça peut être écouter le cri d'une mouette, si on aime écouter les mouettes. C'est vraiment focaliser notre attention sur ces petits bonheurs fugaces de la vie de tous les jours", témoigne la psychologue. Pour Noël, Karin Pillet a distribué des cartes avec un message d'espoir dessus à 600 personnes à La Rochelle, parce que c'est plus facile d'être optimiste en groupe. Pour 2021, elle a déjà plein d'autres idées pour voir la vie du bon côté.

Les conseils pour devenir optimiste

Karine Pillet donne aussi quelques conseils pour être optimiste. _"Limiter les images négatives et les informations négatives. On peut bien sûr se tenir au courant de ce qui se passe de l'actualité, mais ne pas faire que ça. Après, sourire parce que le sourire est très puissant. Et quand on sourit et bien la vie n'est plus la même. Naturellement, on va se focaliser sur ce qui ne va pas. Mais on peut muscler le muscle de l'optimisme. Effectivement, ça prend un petit peu de temps, on peut s'attarder sur les petits bonheurs qu'on a tous les jours parce que tout le monde en a. Il faut s'arrêter dessus, ne pas les laisser glisser comme ça. Il y a quelques exercices à faire, mais c'est possible et rapide"_, conseille-t-elle.