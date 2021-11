Le site internet Comedy Wildlife Photography a décerné les prix des photos d'animaux sauvages les plus drôles de l'année. "I guess summer's over", représentant un pigeon percuté par une feuille morte remporte le prix du public.

Découvrez les photos d'animaux sauvages élues les plus drôles de l'année

"I guess summer's over" ("Je suppose que l'hiver est terminé", prise par John Speirs remporte le prix du public et celui de l'agence photographie Spectrum.

Comme chaque année, le site internet Comedy Wildlife Photography a décerné les prix des photos d'animaux sauvages les plus drôles de l'année 2021. Cette année une photo d'un singe ayant fait une chute malheureuse intitulée "ouch" remporte le grand prix. On y retrouve aussi un ourson jouant à cache-cache, un éléphant prenant un bain de boue jouissif, ou encore une majestueuse Pygargue à tête blanche, emblème des États-Unis, qui rate son atterrissage sur une branche. Découvrez la sélection.

"Ouch", remporte le prix toutes catégories de la photo d'animal sauvage la plus drôle de l'année 2021. - Ken Jensen / Comedy Wildlife Photo Awards 2021

Malgré l'expression évocatrice de ce singe chinois, l'auteur Ken Jensen, explique qu'il est en réalité en pleine démonstration d'agressivité. Comme indiqué avec humour sur le site de Comedy Wildlife Photography, l'auteur remporte la chance de pouvoir être diffusé à travers le monde.

"Ninja Prairie Dog !, remporte le prix de la meilleure photo d'animal sauvage des plaines. - Arthur Trevino / Comedy Wildlife Photo Awards 2021

"Ninja Prairie Dog!", où l'on voit un chien de prairie absolument pas intimidé par son prédateur, une Pygargue à tête blanche, a remporté le Alex Walker's Serian Creatures on the Land Award. L'auteur explique que le chien de prairie, au moment de se faire attaquer par le rapace a fait un bond sur le côté et est parvenu à s'échapper,"une véritable histoire de David Contre Goliath ! ”, saluent les jurés.

"The Joy of a Mud Bath" ("La joie d'un bain de boue"), remporte le prix de la meilleure série de photos. - Vicky Jauron / Comedy Wildlife Photo Awards 2021

"Peekaboo", représentant un ourson descendant d'un arbre semblant jouer à cache-cache fait partie des photos remarquables envoyées aux organisateurs du concours. - Pal Marchhart / Comedy Wildlife Photo Awards 2021