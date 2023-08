Diane est le cent-millième bébé de la maternité de l'Étoile à Puyricard

A la clinique de l'Étoile, à Puyricard, c'est un évènement : le cent-millième bébé est né ! Diane a vu le jour ce jeudi à 21 heures 45, elle pèse 3,6 kg et elle est en pleine forme, d'après sa maman.

"On est très contents que ce soit elle. En plus, on est arrivé mardi et elle est née que jeudi soir. Je pense qu'elle s'est fait désirer pour que ce soit elle la cent-millième !", s'amuse Charlotte, la maman de 29 ans.

Une tradition bien ancrée

A la clinique de l'Étoile, chaque naissance est spéciale. Pour chacune d'entre elles, les sages-femmes ont l'habitude de sonner trois fois la cloche de la maternité, "pour célébrer la vie" explique la petite sœur Marie-Elisabeth, sage-femme depuis 10 ans à la clinique de l'Étoile. Et cette tradition dure depuis le premier bébé de la clinique : Marjorie, il y a 47 ans.

"Quand j'ai sonné la cloche pour Diane, c'était émouvant. Ce sont 100 000 personnes qui ont vu le jour ici, et presque autant de familles qui nous ont fait confiance, c'est beau", rajoute Marie-Elisabeth.