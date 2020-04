Coronavirus:Didier Raoult a sa sainte bougie

Le Cabinet de Cire de la Ciotat spécialisé dans les bougies parfumées fabriquées à la main vient de créer la bougie Saint Raoult. Carole et David, ses créateurs affirment qu’il s’agit avant tout d’humour.

Dans leur petit atelier du centre de la Ciotat, Carole et David confinés ont eu l’idée en début de semaine. Ils ont l’habitude de transformer en saint sous forme de bougie des personnages publics. Par exemple Jérôme Commandeur, Line Renaud ou encore Alain Chabat ont bénéficié du même traitement.

La bougie, haute de 15 centimètres est entièrement réalisée et peinte à la main. Elle nécessite au moins 30 minutes de fabrication.20 exemplaires sont déjà réalisés mais 60 commandes de toute la France ont déjà été passées via leur site internet (le cabinet de cire). Le prix unitaire est de 20 euros. Carole et David ont prévu d’en faire livrer un exemplaire très rapidement au directeur de l’IHU. Didier Raoult devrait apprécier .