Dijon : 5 000 cyclistes dans les rues pour le Vélotour

Dijon investie par 5 000 cyclistes ce dimanche pour le traditionnel Vélotour, après l'annulation de l'année 2020, pour cause de coronavirus. Au programme : visite de 15 endroits de la ville pendant la boucle de 17 kilomètres, en tenu de sportif voir même en déguisement. L'occasion pour les participants de découvrir (ou redécouvrir) des lieux emblématiques.

Rouler avec son déguisement

Dans ce parcours de 17 kilomètres, on passe par exemple stade Gaston-Gérard, à la patinoire ou encore à la piscine olympique pour le côté sportif. Passage également au Creps et au skatepark. Les plus courageux ont même ajouté 7 kilomètres au parcours initial.