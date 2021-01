Dijon : des artistes investissent des vitrines de magasin désertés en centre-ville

A Dijon, trois artistes, deux peintres et un graphiste investissent la vitrine d'un ancien magasin de chaussures au 8 rue Piron. Une façon pour eux de gagner en visibilité et pour le propriétaire du local, de faire un beau geste en attendant de trouver un nouveau locataire. Ce local de 35 m2 en rez-de-chaussée et 25 m2 à l'étage est vide depuis des mois. Mais ce qui intéresse nos artistes c'est bien la vitrine où ils ont la possibilité d'exposer gracieusement leurs oeuvres. C'est l'une des artistes, Claude-Olga Gay qui a eu cette idée.

Claude-Olga et Jean exposent leurs tableaux dans cette ancienne boutique de chaussures rue Piron à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Nous n'utilisons que les vitrines

Elle nous explique sa démarche : "Je suis passée devant cette boutique, rue Piron, j'ai vu un numéro de téléphone et j'ai appelé le propriétaire. Il m'a reçu gentiment, mon idée lui a plu et il a accepté de nous prêter ses locaux. J'ai appelé d'autres propriétaires qui -eux- n'ont pas accepté" glisse t-elle dans un sourire. Les artistes n'exposent que dans la vitrine, le but n'est pas de faire rentrer les gens à l'intérieur. "Une fois qu'on a posé nos toiles on referme la vitrine et personne ne rentre ni ne sort" glisse Claude-Olga.

Quatre tableaux exposés

Sur ces quatre mètres linéaires, les artistes exposeront à peine quatre tableaux mais c'est important. "C'est le seul moyen que nous ayons pour pouvoir vendre nos tableaux, si on n'expose pas on ne peut pas vendre, je suis frustrée que l'on empêche la culture de continuer à vivre". La semaine prochaine, toujours sous la houlette de Claude-Olga, c'est un autre magasin qui doit accueillir d'autres artistes, il s'agit de l'ancienne pharmacie qui fait l'angle de la rue Musette en face de l'église Notre-Dame.

On recherche d'autres locaux

"Nous utilisons ces locaux uniquement lorsqu'ils sont vides, si demain il doivent de nouveau être occupés, nous partirons aussitôt et nous n'utilisons ni électricité, ni chauffage". Si vous êtes en mesure de prêter des locaux, si vous propriétaires-bailleurs par exemple, vous pouvez joindre Claude-Olga Gay car à Dijon de nombreux artistes attendent ce genre de coup de main.

Pour joindre Claude-Olga Gay

Vous pouvez lui envoyer un courriel : olga.art@orange.fr ou la joindre au 06 03 05 01 31. Claude-Olga Gay qui est l'invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne ce vendredi 8 janvier 2021. Vous l'entendrez à 7H15 (98.3 ou 103.7), à réécouter en cliquant sur le lien ci dessus.