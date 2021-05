Dijon : des chefs cuisinent dans des food-trucks au profit des étudiants

En attendant la réouverture des terrasses, le 19 mai 2021, certains chefs cuisiniers sont déjà aux fourneaux ... dans des camions ! C'est le principe de "la tournée solidaire", organisée à Dijon entre le 5 et le 8 mai 2021 par le GPPR, le comité "gastronomie et promotion des produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté". Pour les étudiants, les repas sont à 4 euros. Pour le grand public, comptez 18 euros - avec un euro reversé par menu aux associations étudiantes. Une opération inédite, qui pourrait être pérennisée dans les prochaines années, au profit d'autres causes. Par l'odeur alléché, France Bleu Bourgogne s'est rendu au foodtruck installé Place François Rude, jeudi 6 mai 2021, à la rencontre du chef Jean-Alain Poitevin, du Château de Chailly.

INTERVIEW - Jean-Alain Poitevin, du Château de Chailly, aux fourneaux du foodtruck Copier

Le chef Jean-Alain Poitevin du Château de Chailly nous donne le menu du jour en vidéo !

Olivier et Gauthier, deux étudiants ravis du concept Copier

L'opération se poursuit à Dijon

Cette initiative se poursuit à Dijon jusqu'à samedi 8 mai, avant de reprendre la route vers le Doubs et Besançon.

7 mai 2021, Place des Cordeliers, avec Blanche Loiseau du Relais Bernard Loiseau (21) & Lucile Darosey, de Loiseau des Ducs (21)

Menu complet à 20 € : Tartare de saumon fumé en Bourgogne, gel de zistes (et non pas zestes !) de citron, crème de petits pois, pousses du MorvanJarret de veau, sauce douce à la moutarde au cassis « Edmond Fallot », betterave rouge rôtieMousse légère au fromage blanc de La Pierre Qui Vire, miel, figue et streuzel aux noisettes

Menu étudiant à 4 € : Jarret de veau, sauce douce à la moutarde au cassis « Edmond Fallot », betterave rouge rôtie

8 mai 2021, Place François Rude, avec Takashi Kinoshita, Chef étoilé & Sae Hasegawa, Cheffe pâtissière, du Château de Courban (21).

Menu complet à 19 € : Asperge blanche & lentilles caviar Chatillonnaise « Bio d’Or » en salade mimosa, mizuna, sauce ravigote à la moutarde « Reine de Dijon » et petits croûtons de pain d’épices « Mulot et Petitjean »Poulet de Bourgogne & miel « Ruchers de Darbois » cuisse laquée à la japonaise Teriyaki sur riz, pakchoi et julienne d’algues NoriVerrine, chiffon cake, panna cotta et mousse légère aux « Anis de Flavigny », tartare et coulis de fraises de la région.

Menu étudiant à 4 € : Poulet de Bourgogne & miel « Ruchers de Darbois » cuisse laquée à la japonaise Teriyaki sur riz, pakchoi et julienne d'algues Nori.