Dijon : des chefs étoilés japonais livrent 100 repas gratuitement au CHU

Dimanche 5 avril, quatre chefs étoilés japonais ont livré une centaine de repas gratuitement au CHU de Dijon. Une opération de soutien aux aides soignants et aux malades qui font face à la crise sanitaire actuelle. France Bleu Bourgogne vous présente le menu !

Ce dimanche, le CHU de Dijon a reçu une belle surprise : 4 chefs étoilés japonais ont fait livrer directement à l'hôpital, 100 repas ! Le tout gratuitement, preuve de soutien envers le personnel soignant mobilisé contre le coronavirus et les malades.

Une idée originale du chef japonais du Château de Courban

"A l'origine, l'idée vient du Château de Courban, qui a expérimenté cette action la semaine dernière, pour la première fois", explique un communiqué. Takashi KINOSHITA, 41 ans, est le Chef cuisinier japonais du restaurant Château de Courban.

"La solidarité étant un réflexe naturel au Japon face aux catastrophes, les amis de Takashi Kinoshita ont immédiatement proposé leur aide. Unis par une profonde amitié, Tomofumi, Keigo, Keishi et Takashi, qui se connaissent depuis plus de 15 ans, se mobilisent pour la bonne cause."

Etendre ces dons à d'autres hôpitaux de la région

"L'essai s'est montré touchant et très apprécié par le personnel", précise le communiqué. Tellement apprécié qu'il serait envisagé d'étendre ces dons aux autres hôpitaux de la région, bousculés eux aussi par la crise du Covid-19.

Le menu intégral reçu par le CHU de Dijon

Mise en bouche : Gougères à l'époisses - Macaron salée à la moutarde de cassis Takashi Kinoshita et Sae Hasegawa du Château de Courban

Entrée : Crème d'asperges, œuf poché huile de noisettes, légumes de printemps

L'entrée est préparée par Tomofumi Uchimura, nouvellement installé dans le restaurant Stéphane Derbord à Dijon.

Plat : Paleron de bœuf braisé au pinot noir -Gratin dauphinois, carottes étuvées aux épices, haricots verts aux amandes effilées.

Le plat chaud est préparé à 4 mains par Keigo Kimura, de L'aspérule Dijon et par Keishi Sugimura du Bénaton à Beaune.

Fromage : Un Tonnerre affiné par "les fromages de Thomas"

Dessert : Mousse légère de chocolat au lait en verrine, crumble poire-kalamansi

Le dessert est concocté par le fameux duo Takashi Kinoshita et Sae Hasegawa du Château de Courban.