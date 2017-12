Dijon : il dépose de mystérieux parchemins dans la ville

Si vous vous êtes promenés dans le centre-ville de Dijon ce samedi, vous êtes peut-être tombés sur un mystérieux parchemin entouré d'un ruban rouge. C'est un artiste anonyme qui en a caché près de 150 dans toute la ville, pour le plus grand bonheur des passants les plus curieux.

Sur un banc, au pied d'un monument ou accroché à la grille d'un parc, des parchemins entourés de ruban rouge ont été cachés un peu partout dans le centre-ville de Dijon. C'est l'oeuvre d'un mystérieux artiste qui veut partager un peu de poésie autour de lui.

Le nez plongé dans le téléphone portable, ou trop absorbés dans leurs pensées, nombreux sont les promeneurs à passer devant les messages sans les voir. D'autres, un peu timides, n'osent pas s'approcher, de peur de ne pas être les destinataires de ces missives. Mais les plus curieux, comme Rémi, franchissent le pas : " ça faisait un moment que je voyais ce bout de papier sur le banc d'à côté, j'ai fini par aller voir parce que ça m'intriguait."

Un petit mot et un cadeau

Et bien lui en a pris. Avec Morgane, il enlève le sceau rouge qui ferme le ruban sur le parchemin. A l'intérieur une citation : " le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage." Et un petit cadeau : un lutin de noël à accrocher dans le sapin. C'est gratuit, c'est anonyme, et ça fait sourire les deux jeunes.

Le message que Rémi et Morgane ont trouvé sur un banc © Radio France - Anne Pinczon du Sel

C'est justement le but du Cachottier. Cet artiste de rue, originaire de l'Oise, parcourt la région depuis un mois et demi pour y cacher ses petits messages. Au gré de ses inspirations, il écrit des mots, des citations, et accroche toujours un petit cadeau à l'intérieur. " Mon but c'est de dire que l'art ce n'est pas seulement dans les musées. C'est accessible à tous, aux enfants comme aux personnes âgées. Je veux créer des petits instants sympathiques, que les gens se posent des questions et qu'ils repartent avec ce morceau d'art éphémère. " Susciter la curiosité, décrocher un sourire à un inconnu sans se faire surprendre, " vu ce qu'il se passe d'horrible dans le monde en ce moment, donner un peu de joie, un peu de magie, ça pour moi c'est aussi d'actualité. "

Dimanche le Cachottier sera dans le Jura, mais ouvrez l'oeil, il pourrait revenir à Dijon dans les semaines qui viennent.