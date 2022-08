Dijon : l'ancien champion de France de la plus belle barbe s'envole pour le concours anglais

Si vous le croisez dans les rues de Dijon, vous ne risquez pas de le louper... Nous avons en Côte-d'Or l'une des plus belles barbes de France, celle portée par Loïc Papillon. Elle fait 30 centimètres aujourd'hui, et grâce à elle il a déjà remporté plusieurs concours dont le championnat de France en 2018. Son prochain concours se passe ce samedi 27 août en Angleterre, dans la ville de Rugby.

Une aventure née après un concours totalement imprévu en Suisse

Ce Fixinois de 46 ans a toujours porté la barbe, mais seulement de quelques centimètres : "Puis un jour je me suis dis 'tiens, si je la laissais pousser pour voir la tête que je vais avoir !'" En 2017, alors qu'il se rend à un salon de tatouage en Suisse, à Montreux, il tombe par hasard sur un concours de barbe organisé sur place. Il se lance dans l'aventure, sans s'être préparé, et remporte finalement le concours qui réunit une trentaine de participants. Loïc Papillon découvre alors qu'il existe un championnat Français, "chiche, j'y participe" se dit le père de famille. En 2018, il arrive en finale du concours et l'emporte.

Un peu comme pour Miss France

Lors de ces compétitions, Loïc Papillon rencontre "des tas de barbus du monde entier, c'est très drôle." Les candidats sont examinés un par un des membres du jury, "un peu comme pour Miss France, on est jugé sur le physique, on nous pose des questions sur la manière dont on entretient notre barbe, certains membres du jury la touchent même pour vérifier qu'elle est bien naturelle." Si Loïc Papillon va participer ce samedi au concours anglais dans la catégorie des barbes de 30 centimètres maximum, certains candidats portent une barbe de plus de 90 centimètres, "certaines touchent même le sol" sourit le Fixinois.

Une barbe de 30 centimètres qui demande un entretien très poussé

Pour avoir une telle barbe et remporter des concours, Loïc Papillon est obligé de l'entretenir de manière régulière : "shampoing et brushing tous les matins, un masque une fois par semaine, et un traitement à l'huile chaude une fois par mois." Juste avant de partir en Angleterre, il est retourné chez son barbier habituel à Dijon(Cinq Huitième - Barbershop) pour une "répétition générale". Plus d'une heure et demie sur place pour obtenir la "coiffure" idéale. Une coiffure de barbe qu'il reproduira seul avant de passer sur scène ce samedi.