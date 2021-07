Dijon : L'association "Voir Ensemble" se dote d'une table de "showdown"

L'antenne dijonnaise de "Voir Ensemble", association qui milite pour l'inclusion des déficients visuels, vient d'inaugurer sa toute première table de "showdown" !

Entre le billard et le tennis de table

Sport adapté aux déficients visuels, le showdown est en quelque sorte le lointain cousin du tennis de table, du billard ou encore des jeux de palets qu’on trouve dans les fêtes foraines.

Développer la pratique en France

C'est la 19e table de showdown en France pour cette association qui en déjà implanté dans d'autres villes comme Nancy ou encore Nevers et veut promouvoir ce jeu au plan national auprès de ses adhérents voyants ou non-voyants. Pour jouer et pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité ces derniers doivent avoir les yeux bandés. La balle qu'ils projettent, elle, contient une sorte de grelot qui émet un petit bruit métallique qui permet de savoir où elle se situe sur la table.

Matthieu Juglar et Jean Wagner lui-même non-voyant, et président de la Fédération Française de showdown se sont livrés à un match exhibition © Radio France - Thomas Nougaillon

Des gants de protection et des raquettes

Des gants de protection sont également nécessaires car la balle que les joueurs se renvoient d'un côté et de l'autre de cette table à l'aide d'une raquette de bois peut aller très vite. Ce samedi 10 juillet 2021, un spécialiste venu de Paris était à Dijon pour faire des démonstrations. Matthieu Juglar, vice-président de "Voir Ensemble", non-voyant depuis l'enfance et ancien numéro 3 mondial de "showdown".

Démonstration de showdown avec l'ex numéro 3 mondial de la spécialité, Matthieu Juglar. Attention ça va vite : en match certaines balles ont été chronométrées à 160 kilomètres heures ! Copier

160 kilomètres heures

"On est de part et d'autre d'une table de 3 mètres 66 de long sur 1 mètre 22 de large. C'est un jeu inventé par un pongiste canadien devenu aveugle. Le principe est de frapper la balle afin qu'elle passe sous le filet et qu'elle rentre dans le but adverse. On a des raquettes. Cela a l'air très facile comme ça sauf qu'en match on a chronométré des balles à 160 kilomètres heures !"

Il y a même un championnat

Jean Wagner, lui-même non-voyant, préside la Fédération Française de showdown. Un jeu pour lequel il existe un championnat dans lequel figureront peut-être un jour des sportifs dijonnais. "Il y a effectivement un championnat, le tournoi de France, avec trois divisions pour les hommes et deux divisions chez les femmes".

Jean Wagner au sujet des différents championnats de showdown existant en France Copier

Jean Wagner © Radio France - Thomas Nougaillon

Séduire de nouveaux adhérents

Grâce à ce genre d'équipement l'association "Voir Ensemble", qui possède une soixantaine d'adhérents sur Dijon, espère bien en séduire de nouveaux et ainsi renouveler ses troupes. Aujourd'hui ses membres dépassent allégrement les 70 ans. Brigittre Trapet, la vice-présidente de "Voir Ensemble" Dijon veut donc en attirer de nouveaux... plus jeunes pour faire vivre l'association. Pour bien faire il en faudrait au moins cinq souffle t-elle.

Brigittre Trapet et les membres de son association comptent attirer de nouveaux adhérents grâce à cette table Copier

Un voyage par an et des activités tous les quinze jours

"On cherche des jeunes qui veulent participer à nos activités et nos sorties parce qu'on organise quand même un voyage par an. Et puis tous les quinze jours, les samedis, on organise soit des parties de boules à jouer dans le noir, des parties de dominos, ou des jeux de loto. Maintenant que l'on a la table de showdown, cela fait plein de choses pour attirer du monde" espère t-elle.

"Un jeu très sportif" selon Dominique Allain trésorier national de "Voir Ensemble" et trésorier de l'association dijonnaise Copier

Une table à près de 4 000 euros

Cette table de "showdown" a coûté 3 800 euros. L'association "Voir Ensemble" a obtenu l'aide du conseil départemental et de la ville de Dijon qui ont payé la totalité de la note avec la participation de l'une des sections du Lions Club de Dijon et d'une célèbre mutuelle.

