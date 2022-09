Dijon : l'École nationale des greffes reçoit 300 roses de la part d'un justiciable

L'École nationale des greffes de Dijon a reçu un beau cadeau mardi 13 septembre : 300 roses, envoyées par un justiciable, pour remercier les greffiers pour leur travail et accompagnement dans son affaire.

C'est la belle histoire de la semaine. Le mardi 13 septembre, un fleuriste sonne à l'École nationale des greffes de Dijon, les bras bien chargés. "Il venait nous livrer deux immenses bouquets de fleurs. Au total, nous avons reçu 300 roses !" sourit Frédérique Guedes, secrétaire générale de l'école. L'expéditeur est anonyme. Seul indice : il s'agit d'un justiciable, une personne qui a bénéficié des conseils des greffiers pour une affaire, et qui souhaitait les remercier. Les roses ont ensuite été distribuées à tout le personnel, les élèves et les stagiaires de l'école.

Mettre en lumière la profession

"De mémoire, je crois que c'est la première fois que l'école se voit doter d'un cadeau aussi élégant et sympathique", confie Frédérique Guedes au micro de France Bleu Bourgogne, touchée que la profession de greffier soit mis en lumière. "C'est un métier peu connu du public finalement. Avec cette belle histoire, on met la lumière sur les greffiers et greffières. Au-delà de la beauté du geste, c'est quelque chose qui a beaucoup ému nos collègues."