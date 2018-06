Dijon, France

"Je n'arrive pas à croire que j'ai 100 ans, honnêtement je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite" commence Lucienne, qui nous reçoit très en forme dans sa chambre. "Est-ce que je fais 100 ans ?" questionne-t-elle avec malice ? "Non", bien entendu ! Cette secrétaire médicale à la retraite a "fêté" ses 100 ans ce jeudi, en compagnie de trois autres centenaires de l'établissement. Il ne s'agissait pas de leurs anniversaires à proprement parler, mais la direction a tenu a ce que ces centenaires soient célébrés.

"Pour nous c'est important, ce n'est vraiment pas un âge anodin" commence Cécile, l'animatrice. "En plus, ils sont très en forme, alors forcément, ça nous impressionne" continue-t-elle avec un sourire. Pour l'occasion, chaque résident centenaire a été invité à partager "le plus beau souvenir de sa vie". Eh bien, il faut croire que ces centenaires sont de grands romantiques, car bien souvent, c'est la rencontre avec la femme ou l'homme de leur vie qui est raconté.

Josette Maréchal elle a 101 ans, et il semblerait qu'elle soit la plus alerte des centenaires ! "Je vais bien, je n'ai pas de souci physique, alors pourquoi se plaindre" raconte Josette enjouée. Son secret pour garder la forme ? "Ne pas se plaindre, et éloigner les pensées négatives, voilà tout" poursuit la centenaire, qui a initié son mari à la pêche par le passé.

"On sortait des brochets, des perches et pas mal de gros poissons je dois bien l'avouer". "C'est moi qui lui ai appris à pêcher, et non pas l'inverse", conclut la centenaire avec un brin de fierté.