Dijon : l'horloge au coin du Miroir est (encore) de retour

Dijon, France

Elle est de retour ! L'horloge à quatre faces, au coin du Miroir, sur la rue de la Liberté à Dijon. Fameuse auprès des dijonnais, véritable élément du paysage local, posée en haut de son poteau, elle était absente depuis le mois d'août 2019. Début février 2020, l'horloge est enfin revenue.

Pour l'instant, les cadrans sont à l'heure © Radio France - Adrien Beria

La malédiction des camions

Le début des malheurs de cette horloge, installée là depuis 1931, date de novembre 2017. Un camion la renverse et casse le poteau. En mars 2018, à l'occasion du passage à l'heure d'été, la ville fait la surprise aux dijonnais et réinstalle l'horloge. Un an plus tard, en août 2019, patatra. Un autre camion abîme de nouveau l'horloge et ses cadrans. Après cinq mois de réparations, elle est donc réinstallée en février 2020. En espérant pour elle - et pour ceux qui auraient tendance à être en retard - que les camions en tout genre la laisse désormais tranquille.