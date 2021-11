Dijon : la "chouette " opération de secours des pompiers

Une jolie histoire à Dijon, où la chouette est l'emblème de la ville. Ce dimanche 7 novembre un promeneur a donné l'alerte en découvrant un hibou coincé dans les branches, en mauvaise posture au dessus d'un lac de Couternon, tout près de l'agglomération dijonnaise. Alertés, les pompiers n'ont pas hésité à revêtir leur tenue de plongée et leurs gants pour porter secours à l'animal. Il s'agit d'un hibou Moyen-Duc, animal protégé comme le sont tous les rapaces en France.

L'animal bléssé a été remis "sain et sauf" à un bénévole de la Ligue de Protection des Oiseaux. Le Hibou Moyen-Duc est une espèce qui niche chez nous. On peut l'apercevoir en haut de très grands arbres. Il aime occuper les nids des corneilles et autres corvidés.