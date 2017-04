Dijon : la mission "moutarde dans l'espace" est terminée

Des élèves de première scientifique du lycée Charles de Gaulle à Dijon ont envoyé des graines de moutarde à l'astronaute français Thomas Pesquet. Il s'agissait de percer le mystère des racines.

Ca y est la mission "moutarde dans l'espace" est terminée ! Une mission à laquelle participait sur terre, des élèves de première scientifique du lycée Charles de Gaulle de Dijon et, dans l'espace, l'astronaute français Thomas Pesquet, auquel ils avaient envoyé des graines de moutarde. L'objectif de cette expérience était de percer le mystère des racines. En clair, savoir si les graines germent vers le bas à cause de la gravité. Cette expérience a été menée simultanément sur terre et donc dans l'espace.

Les élèves et leur professeur participant à l'expérience © Radio France - Olivia Chandioux

Une expérience incroyable ! (P. Demme)

C'est encadrés par Pauline Demme, professeur de SVT au lycée Charles de Gaulle que les élèves ont réalisé cette expérience. Pauline Demme explique que "Thomas Pesquet a réalisé en même temps que nous la mise en culture des graines. Il n'y a eu que des observations sur le sens de la croissance des racines. Dans l'espace, les racines ont poussé un peu dans tous les sens, alors que sur terre, elles ne poussent que vers le bas. Thomas Pesquet n'est pas allé aussi loin que nous parce qu'il ne disposait pas du matériel nécessaire. Le notre était de pointe et comme on ne peut pas récupérer les graines qu'il a fait germer parce que c'est trop cher pour les faire redescendre, on ne pouvait pas exploiter ce résultat, donc on a utilisé aussi sur terre, un autre dispositif qui mime une absence de gravité. Je pense que les élèves ont eu vraiment beaucoup de chance de partciper à ce projet. Ca leur fait une expérience incroyable! "

Les graines de moutarde observées lors de l'experience © Radio France - Olivia Chandioux

La semaine dernière, les quatre élèves qui participaient au projet, ont distribué à tous leurs camarades du lycée des pots avec des graines de moutarde germées, en hommage à Fabrice Diot, professeur de SVT à l'origine de l'expérience, décédé au mois de février.