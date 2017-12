A quelques jours de la fin de l'année 2017, l'heure est au bilan. Et pourquoi pas celui des prénoms les plus choisis cette année par les parents de bébés nés à Dijon ? Voici le résultat

Dijon, France

L'année 2017 aura été une bonne année au niveau des naissances à Dijon avec pas moins de 4 763 enfants enregistrés par les service d'état civil à la mairie à quelques jours du passage à 2018. C'est déjà soixante trois de plus par rapport à 2016.

Les prénoms les plus choisis cette année dans la cité des ducs

Chez les petites filles, c'est Emma qui a eu la faveur du plus grand nombre de parents puisque 23 bébés ont été enregistrés sous ce prénom en mairie. Un prénom suivi par des petites Chloé et des petites Louise qui arrivent à égalité en deuxième position précise la première adjointe, Nathalie Koenders.

Chez les petits garçons, les prénoms sont plus classiques puisque _"_Gabriel est devant Jules, Artur et le célèbre prénom Louis" explique l'élue.

Pas de grands changements par rapport à 2016

En 2016, c'est "Jules" qui était nettement arrivé nettement en tête à Dijon, alors qu'au niveau national, ce prénom était en deuxième position à égalité avec "Raphaël" et derrière "Gabriel", prénom N°1 cette année à Dijon. Et chez les petites filles, c'est Emma qui avait été le plus choisie devant Inès et Louise. Emma qui reste donc le prénom préféré encore cette année.

A noter également que si le monde du showbizz a inspiré quelques parents, les prénoms n'apparaissent pas dans le trio de tête à la mairie de Dijon. "Mais peut être que début 2018, nous aurons des Johnny en hommage au chanteur disparu" reconnait Nathalie Koenders.

