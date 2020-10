Dijon : le "mystère de la chouette" résolu, c'est l'oeuvre du street-artiste Mr Ibou

L'enquête a mobilisé toute l'équipe de France Bleu Bourgogne pendant une bonne semaine, depuis la découverte lundi 5 octobre 2020 d'une petite chouette en résine collée sur la façade de la radio à Dijon. On a finalement le fin de mot de l'histoire ! Cette chouette est l'oeuvre de "Monsieur Ibou", un Dijonnais de 40 ans, chef cuisinier de profession, peintre et plasticien sur son temps libre. Et vous voulez le meilleur ? Depuis qu'il en a eu l'idée - et le temps - pendant le confinement, Monsieur Ibou a installé à Dijon une cinquantaine de chouettes. Certaines sont collées, d'autres aimantées, volontairement amovibles. Cet artiste, qui publie régulièrement ses créations sur son compte Instagram, a également déposé certaines de ses créations dans d'autres villes, comme Langres ou Paris.

Pourquoi une chouette ?

Comment tout bon Dijonnais, Monsieur Ibou a un rapport particulier, presque charnel avec l'animal nocturne. "Lorsque je passe près de Notre-Dame, je fais un crochet par la chouette, raconte-t-il. C'est dans l'ADN des Dijonnais. Je me suis dit pourquoi ne pas en mettre partout plutôt que de devoir aller dans le centre de Dijon?".

Des significations ... ou non

Toutes ses chouettes sont différentes. Certaines portent un message, comme celle près de la Gare, avec le drapeau de l'Île Maurice sur le ventre, en référence à la récente marée noire, ou celle Rue Saumaise, en soutien au Liban. D'autres sont des clins d’œil, "au pain d'épice, à la moutarde, à une radio comme la vôtre, c'est vraiment en fonction du moment". Et puis parfois, "c'est juste graphique, ça n'a pas de message". De l'art quoi.

