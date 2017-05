A Dijon, les députés du Parlement européen étaient appelés à voter une résolution sur la politique migratoire!

L'Europe était au coeur d'une simulation coorganisée ce mardi 9 mai 2017 par la Région, Sciences Po Dijon ainsi que par les Académies de Dijon et de Besançon dans le cadre du programme "cultivons l'Europe au Lycée".

Ils sont 107 lycéens de toute la région Bourgogne-Franche-Comté a avoir pris part à ce jeu de rôle grandeur nature ce mardi. Et pour plus de réalisme cette simulation -qui a lieu chaque année depuis décembre 2012- s'est tenue dans un véritable hémicycle, celui de la salle des séances du Conseil régional! Le temps d'une journée, les élèves de 2de, 1ère et Terminale se sont donc mis dans la peau de véritables députés européens, de droite pour le PPE, de gauche pour les sociaux-démocrates et d'extrême droite pour l'ENL. Le but de cette manifestation leur faire connaître le fonctionnement des institutions européennes. Et surtout leur donner le goût de l'Europe. Une institution malmenée ces derniers temps.

Une assemblée très attentive aux consignes de Lukas Macek, directeur de Science Po Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Après l'élection du président du Parlement européen, les députés en herbe étaient amenés à discuter entre représentants des mêmes partis puis avec leurs opposants politiques... Le but tenter d'apporter des amendements et -en fin de journée- voter (ou pas) une résolution commune. Les débats ont été parfois houleux, mais toujours animés et passionnants. Pierre est en Terminale L au lycée Anna-Judic de Semur-en-Auxois, il témoigne "comprendre le fonctionnement d'une assemblée c'est vraiment intéressant, surtout quand on le vit de l'intérieur". Dans sa famille on parle beaucoup d'Europe et de politique "ça me permet d'être plus impliqué dans ce débat".

Pierre, député Européen et... lycéen de Terminale à Anna Judic à Semur-en-Auxois © Radio France - Thomas Nougaillon

Marie-Ange, en Terminale ES au Lycée Stephen Liégeard de Brochon, elle aussi se sent impliquée dans les questions européennes, cette simulation l'a donc passionnée "tout ce qui est politique migratoire, les accords à trouver avec les autres pays, tenter d'obtenir une Europe un peu plus sociale, oui, ce sont des choses qui me préoccupent". Parmi les participants, Benjamin, un jeune allemand venu exprès de Mayence, il est en 2de, lui aussi a apprécié sa journée "c'est une chance géniale de voir comment ça se passe au parlement européen depuis la salle d'un parlement régional comme celui de Bourgogne-Franche-Comté c'est vraiment autre chose qu'un cours normal, un cours dans une salle de classe!"

Quelques élèves du Lycée Stephen Liégeard de Brochon © Radio France - Thomas Nougaillon

Les lycées ont été contactés pour participer à cette opération. Et cette simulation de Parlement européen a un tel succès auprès des établissements que les organisateurs ont du rajouter une date supplémentaire. A Dijon ce sera le 22 mai prochain de 9h à 17h, à l'Hôtel de région, 17 boulevard de la Trémouille. Trois jours avant cette nouvelle séance, c'est à Besançon le 19 mai à l'Hôtel de région que se retrouverons de nouveaux députés européens.