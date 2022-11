Dijon ouvre un monument aux morts digital

Et vous, avez-vous le nom d'un aïeul ou d'un parent gravé sur un monument aux morts ? La ville de Dijon manque de place pour faire figurer sur les monuments tous ceux et celles qui sont tombés aux combats ou tués lors des conflits. Elle vient donc de mettre en place un dispositif moderne et ingenieux , présenté au grand public a l'occasion de ce 11 novembre. Il s'agit d**'un grand écran tactile, prés du rond-point Edmond Michelet**, là où se trouve le monument de la Victoire et du Souvenir de la ville.

La borne fait face au monument de la Victoire et du Souvenir © Radio France - Olivier Estran

Et le détail quand on clique sur une fiche.. © Radio France - Olivier Estran

L'histoire du soldat en quelques clics

Sur cet écran, on peut rechercher le nom de 2.500 dijonnais et dijonnaises morts lors des conflits du XX° siècle. En cliquant sur le nom, on obtient plein d'informations. Dorothée en fait l'expériences aux côtés des ses 4 enfants. "Regarde Marin" , explique-t-elle en montrant l'écran à son fils, "là , on a deux Aubry nés à la même époque. peut-être des frères ? l'un est tombé lors de la bataille de la Somme en 1916 !" En appuyant sur l'écran , on obtient la fiche d'état-civil du disparu. Pas de photo sur le visage, car la loi ne l'autorise pas, mais le nom de la bataille fatale. On trouve aussi des photos de Dijon à cette époque et des textes pour comprendre le contexte historique. "C'est ludique pour les enfants, et utile pour les adultes" apprécie Dorothée, "car 104 ans après ce conflit mondial, on a du mal parfois à se représenter les choses. C'est évidemment plus parlant qu'un simple monument."

Stéphane Valcauda le concepteur face aux premiers utilisateurs © Radio France - Olivier Estran

"La ville de Dijon a été sollicitée par l'Union départementale des anciens combattants. Les agents des archives municipales ont travaillé durant deux ans pour remplir cette base de données" souligne Benoit Bordat, député de Dijon , et ex-conseiller municipal en charge de cette mémoire historique. La conception du système a été confiée à une société locale : Aji Digital est basée à Quetigny , et son concepteur Alain Valcauda a plus d'un tour dans son sac. "Regardez sur l'écran , il y a un QR code, si vous le flashez vous retrouvez toute la base de données sur votre téléphone et vous pouvez poursuivre vos recherches tranquillement chez vous. Par ailleurs cette borne sera remise a jour régulièrement. on y trouvera donc de nouvelles infos au fur et a mesure des découvertes dans les archives."