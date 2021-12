Dijon : quand l'université de Bourgogne prenait la défense des frères Bogdanoff

Grichka Bogdanoff vient de s'éteindre à l'âge de 72 ans. Lui et son frère ont popularisé la science-fiction en France dans les années 80. Ils sont aussi les auteurs d'une thèse controversée sur les origines de l'univers. Un diplôme défendu et validé par l'université de Bourgogne.

Igor et Grichka Bogdanoff

"Grichka Bogdanoff s'est éteint paisiblement, le 28 décembre 2021, pour rejoindre ses étoiles." Voila le communiqué qui annonce la disparition à 72 ans d'un des animateurs télé emblématiques des années 80. Lui et son frère Igor ont popularisé la science-fiction et l'ont confronté aux réalités de la science dans leur émission "Temps X" qui a marqué toute une génération de jeunes téléspectateurs entre avril 1979 et juin 1987 sur TF1.

Les deux frères jumeaux ne se sont pas cantonnés au rôle d'animateurs télé. Leur goût de la science les amène à passer entre 199 et 2002 une thèse de doctorat à Dijon à l'université de Bourgogne. Leur recherche porte alors sur les "aspects mathématiques et physiques de l'origine de l'Univers."

Un travail creux, sans valeur scientifique" - Extraits d'un rapport du CNRS

Bien des années plus tard, à la mi-octobre 2010, l'hebdomadaire Marianne lance un pavé dans la mare et publie des extraits d'un rapport réalisé en novembre 2003 par le Comité national de la recherche scientifique du CNRS pour évaluer les diplômes des frères Bogdanoff. Et les critiques ne sont pas tendres: "Insuffisance des connaissances", "illusion", "travail creux." Le document du CNRS, à usage interne, conclut que les thèses des jumeaux "n'ont pas de valeur scientifique".

Un diplôme conforme qui ne peut être remis en cause" - L'Université de Bourgogne

L'université de Bourgogne, qui a validé les thèses de doctorat controversées des frères Grichka et Igor Bogdanoff, répond un mois plus tard en novembre 2010 que ces diplômes sont "conformes à la procédure". "L'université de Bourgogne confirme que les travaux de thèses de doctorat de M. Grichka Bogdanoff (1999) et de M. Igor Bogdanoff (2002) ont été soumis à un processus d'évaluation conforme à la procédure en vigueur dans les universités françaises" indique alors un communiqué.

"Le contenu scientifique des deux thèses a été évalué et validé par un jury de scientifiques dont la décision souveraine ne peut être remise en cause" affirme l'université de Bourgogne.

"Ce rapport qui nous accuse n'a aucune existence juridique (...) Ca ne vient pas du CNRS en tant que tel, ça vient d'individus isolés" rétorquent alors les deux frères Bogdanoff.

"On ne saura pas ce que le CNRS reprochait précisément aux thèses des frères Bogdanoff" écrit à l'époque France Bleu Bourgogne. "La commission d'accès aux documents administratifs refuse au CNRS le droit de publier un rapport interne. Il avait été demandé en 2003 suite aux critiques formulées sur la validité des diplômes des célèbres jumeaux animateurs d'émissions scientifiques à la télévision." Depuis les étoiles, Grichka a peut-être réponse maintenant à toutes ses questions.