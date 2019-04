Vidéo : à Dijon un impressionnant essaim d'abeilles se pose sur une voiture

Dijon - France

Sadia N., 46 ans, se rendait à l'école de sa fille. C'est en passant boulevard de l'Université, vers 16h30, qu'elle a aperçu cet essaim sur une voiture stationnée devant l'Intermarché. "J'étais un peu étonnée, j'ai des collègues de travail avec qui je m'entend très, très bien et je voulais leur montrer cet essaim, c'est pourquoi j'ai pris quelques photos et vidéos." Ensuite la jeune femme a publié un message sur la page FaceBook "zones à risques Dijon" afin d'alerter le maximum de personnes.

"J'ai eu un peu peur"

"Les abeilles n'étaient pas énervées" témoigne encore Sadia qui confesse avoir eu un peu peur. "A un moment donné je me suis un peu trop approchée et j'ai eu un petit mouvement de recul au moment où j'ai vue quelques abeilles autour de moi du coup je me suis reculée ne sachant pas la réaction qu'elles allaient avoir". Le véhicule appartient à une employée du supermarché. C'est un agent de sécurité qui a donné l'alerte et contacté les pompiers de la Côte-d'Or.

Ces derniers ont fait appel à un apiculteur de Longvic qui s'est rendu sur place. L'intervention de l'apiculteur s'est terminée aux alentours de 17h30. Pourquoi ces abeilles se sont t-elles posées sur ce véhicule? Sadia se pose encore la question. "Je n'ai pas compris ce qu'elles faisaient là, pourquoi ce sont elles posées sur cette voiture et uniquement sur celle là, est-ce que quelque chose les a attiré?"

Sadia, qui peut se vanter d'avoir fait la rencontre insolite de ce vendredi, regrette de ne pas avoir eu la présence d'esprit de discuter avec l'apiculteur pour tenter de résoudre cette énigme. "Je n'ai pas parlé avec lui, j'aurais peut-être du, la seule chose que je sais c'est qu'il a sans doute utilisé de la cire parce que je l'ai sentie, mais je n'en sais pas plus" explique t-elle dans un sourire.