Dijon : un papa et sa fille de 4 ans écrivent un livre pour expliquer le Coronavirus aux enfants

Le coronavirus expliqué aux enfants ! Clément Garcia, Dijonnais de 42 ans directeur artistique dans une agence de marketing de Dijon et sa fille Lili-Rose, 4 ans, élève de moyenne section de maternelle ont trouvé un bon moyen pour passer le temps lorsqu'ils étaient confinés chez eux.

Téléchargeable et entièrement gratuit

Ils ont occupés une partie de cette longue période de près de deux mois en créant un petit livre de 36 pages : «Le mystère de l'étrange coronavirus ». Ce livre publié sur les réseaux le 9 mai dernier est téléchargeable gratuitement sur internet. « L'objectif n'est pas du tout de gagner de l'argent avec l'ouvrage. Il faut le voir comme une source d'information nécessaire pour nos petits » explique Clément.

Trois semaines de travail

Le père et sa fille ont travaillé sur ce projet durant trois semaines. A l'intérieur de ce livre de vulgarisation destiné aux touts petits : des dessins, des textes pour expliquer ce virus et tout ce qui en découle comme l'impossibilité de jouer avec les copains ou d'aller à l'école. On y trouve aussi des conseils d'hygiène et au sujet des bons comportements à avoir en société.

Le livre de Clément et Lili-Rose Garcia - DR

Le livre, libre de droits, peut être imprimé

Clément et Lili-Rose Garcia ont créés une page Facebook « Le mystère de l’étrange Coronavirus » afin que leur ouvrage soit partagé et puisse être imprimé le plus largement possible à travers le monde ! Notez que l'histoire et les illustrations ont été soumis à deux amis de la famille Garcia, deux Hauts-Marnais : Emmanuelle Girardot, professeure des écoles, et David Brouard, un médecin généraliste. Le 12 mai dernier "le mystère de l'étrange coronavirus" avait été téléchargé plus de 2 000 fois dans 22 pays !