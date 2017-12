Dijon : un plongeur tente de rester 31 heures sous l'eau pour le Téléthon

C'est un défi incroyable qui a commencé vendredi à la piscine olympique de Dijon. Tom Grundmann, un moniteur de plongée originaire de Haute-Savoie, va rester immergé sous l'eau pendant 31 heures. Un défi lancé dans le cadre de la 31ème édition du Téléthon

Il mouille le maillot pour le Téléthon. Tom Grundmann, un plongeur originaire de Haute-Savoie est en train de tenter un record. Vendredi à 12h, il s'est immergé dans le bassin de la piscine olympique de Dijon. L'année dernière, déjà pour le Téléthon, Tom Grundmann était resté immergé 30 heures dans une piscine de Morzine en Haute-Savoie. Au cours de ces 31 heures de performance, plusieurs plongeurs vont se relayer un par un pour accompagner Tom Grundmann dans son record.

Sacré défi à #Dijon pour le #Téléthon2017@Telethon_France : Tom Grundmann va rester immergé 31 heures à la piscine olympique 🐟 #recordpic.twitter.com/m7GOvVtD79 — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) December 8, 2017

Comme Jean-Luc, un moniteur de plongée, il va notamment surveiller que le recordman ne manque de rien. Pour cela, un système de plaquettes est mis en place, ce qui permet par exemple à Tom de dire qu'il a faim. Car oui, le plongeur va s'alimenter dans la piscine, c'est ce que nous explique Jean-Luc : "On apporte des sachets hermétiques, avec des aliments en purée ou en compote, à ce moment Jean-Luc enlève de sa bouche le détendeur qui lui permet de respirer et il avale grâce à la poche." Et pour les envies pressantes, il faut ce qu'il faut, Tom Grundmann est équipée d'une sonde urinaire.

Timothé va inaugurer le relais des enfants malgré sa maladie, une grande "fierté" pour sa maman. © Radio France - Olivia Chandioux

En plus des moniteurs, Tom est accompagné d'enfants dijonnais qui vont aussi, mais eux, pour une relais de 24 heures. Chaque enfant plonge pendant trente minutes. C'est Timothée, dix ans atteint d'une maladie orpheline qui a donné le top départ hier dans l'eau. Sa mère Axelle n'est pas peu fière : "C'était difficile pour lui de se préparer d'accepter le masque et la combinaison, en plus il n'aime pas du tout l'eau. Et pour un enfant handicapé c'est un équipement difficile à supporter. Mais il avait envie de le faire, de montrer que même quand on est handicapé on peut faire des choses." Timothée lui n'espère qu'une chose : "Que les gens appellent le 3637 pour aider la recherche et que les médecins trouvent qu'elle est ma maladie."

