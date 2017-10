Dijon : une affiche pour rappeler qu'il ne faut pas uriner dans les parkings

Une affiche interpelle en ce moment les clients des parkings Divia à Dijon. On y découvre une caméra filmant une silhouette urinant accompagnée du logo de You Tube. Info ou intox. Les deux. Divia s'en explique.

Pour interpeller, elle interpelle cette affiche placardée dans les parkings souterrains de Dijon. Le message est clair. Il est interdit d'uriner dans ce lieu. La silhouette dessinée avec des pointillés qui descendent jusqu'au sol symbolisent assez bien l'action, et le trait rouge qui le barre fait comprendre en un coup d’œil que c'est défendu. En revanche, la caméra et le logo You tube appellent à la réflexion. "C'était le but recherché" explique Cédric Dumanoir, le directeur sûreté et stationnement chez Divia Park. "Nous voulions attirer l'attention de nos clients et des personnes qui fréquentent le parking sur un sujet qui est loin d'être anodin malheureusement" ajoute le responsable.

Des incivilités essentiellement nocturnes

Ce manque de civisme n'est généralement pas du fait des clients des parking mais "ceux qui gravitent autour et particulièrement dans les horaires de frange et pendant la nuit où on a des personnes qui passent dans le parking pour se soulager ou faire la fin de la soirée et qui sont en général, les moins respectueux du civisme le plus élémentaire" précise le directeur.

Ce phénomène n'est pas forcément en recrudescence mais il est très désagréable pour les clients et pour les personnels qui sont obligés de nettoyer. D'où cette campagne d'affichage pour éveiller les consciences.

Un risque de se retrouver sur You Tube ?

Cette affiche avant d'être placardée a été validée par les services juridiques de l'entreprise, et Cédric Dumanoir le confirme, "iI n'est pas question de diffuser ce type de vidéos, d'ailleurs les endroits concernés ne sont généralement pas sous l’œil des caméras. C'est une manière de s'adresser sur un ton un peu décalé et d'interpeller en disant, est ce que vraiment on aurait envie, quand on a ce genre de comportement déplacé, de se retrouver sous les projecteurs ? "

