Dijon : une campagne publicitaire intrigue

Une campagne de pub intrigue en ce moment dans l'agglomération dijonnaise. La marque est floutée et le message laisse perplexe. Certains même s'en offusquent. France Bleu Bourgogne a voulu en savoir plus.

Mais qu'est ce que c'est que cette pub!?! Vous l'avez certainement vue vous aussi puisqu'elle est affichée un peu partout en ce moment dans l'agglomération dijonnaise. Depuis mercredi, ce sont une quarantaine de ces panneaux qui ont fleuri sur certains axes stratégiques: sur l'avenue Roland-Carraz de Chenôve, à la sortie de l'A39, boulevard des Bourroches ou encore du côté de Chevigny-Saint-Sauveur. On y voit en 4 par 3, sur fond bleu, un objet de forme phallique (qui pourrait s'apparenter à un sextoy) qui voisine avec un petit canard. Et juste à côté cette phrase pour le moins énigmatique "= 10% de plaisir". Au dessous une autre phrase mystérieuse "bientôt 100% de plaisir" et une marque floutée. Egalement relayée sur les réseaux sociaux, cette pub intrigue, irrite ou fait sourire les internautes. En tout cas elle ne laisse personne indifférent.

Nous avons retrouvé le commerçant Dijonnais qui en est l'origine. Il s'appelle Aurélien Brenans et il a travaillé quelques années dans la communication. Il promet la fin du suspens pour ce mercredi. Ce genre de campagne de pub un peu choquante n'est pas une première. On se souvient qu'en 2014 la société "Morteau Saucisse" proposait aux Parisiens dans le métro de s'offrir "20 centimètres de pur bonheur !"