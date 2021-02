Dijon : vous êtes-vous déjà fait "flasher" par un tramway ?

Vous êtes-vous déjà fait "flasher" par un tramway ? A Dijon c'est possible depuis fin octobre ! Il ne s'agit pas de contrôle de vitesse mais d'un nouveau moyen d'alerte destiné aux autres usagers de la ville : piétons, automobilistes ou cyclistes de jour comme de nuit.

Bientôt généralisé aux 33 rames ?

On est encore à la phase de test sur trois rames mais ce système composé de deux flashs lumineux pourrait être généralisé à l'ensemble des 33 rames du réseau. Sylvain Miguet, directeur d'exploitation chez Divia, nous en dit un peu plus sur ce dispositif. "C'est un flash qui est couplé au fameux 'gong' que vous avez l'habitude d'entendre à chaque arrivée et chaque départ sur un quai".

Le tramway trop bien intégré à la ville

Et Divia a de bonnes raisons de vouloir mettre en avant cette nouveauté. "On s'est rendu compte qu'à Dijon le tram s'est tellement bien intégré dans la ville et les gens y sont tellement habitués que l'on réagit moins désormais à ce fameux 'gong' et cela créé des risques potentiels au niveau de la sécurité".

Un flash qui se déclenche au démarrage de la rame

D'où cette expérimentation et ces flashs qui ont donc été "rajoutés aux lumières 'normales' du tram et qui se déclenchent durant deux-trois secondes au moment du démarrage" conclut Sylvain Miguet.

Les Dijonnais plutôt enthousiastes vis à vis de cette probable nouveauté qui -de plus- ne devrait pas faire augmenter le prix des tickets

Déjà en place dans le Sud-Ouest

Ce système est déjà en place à Bordeaux depuis près de trois ans. Selon Divia il aurait permis de faire baisser le nombre d'accidents ! Divia qui a lancé une petite enquête en ligne pour vous demander, à vous usagers du tram, votre avis sur ces flashs lumineux. Le résultat devrait être dévoilé par François Rebsamen président de Dijon-Métropole le 10 mars prochain lors du conseil communautaire.

