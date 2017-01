A Dijon, vous pouvez troquer la galette contre la brioche des rois

Le goût de la frangipane, le croustillant de la pâte feuilletée... vous la connaissez sûrement par cœur, la galette des rois. Si vous voulez changer de gâteau sur votre table dijonnaise, un pâtissier portugais vous propose la brioche des rois. On la déguste ensemble.

De la brioche, du sucre et des fruits confits. C'est ce qui compose cette brioche typique du sud, arrivée tout droit dans la vitrine de la boulangerie/pâtisserie "Pimousse" de Dijon. Loin de faire de l'ombre à la traditionnelle galette des rois, elle met simplement un peu de paillettes à la routine. Pour déguster un mois de janvier différent cette année 2017.

David Nogueira, boulanger/pâtissier depuis près de 20 ans est portugais. Et dans sa vitrine, il ne reste qu'une brioche des Rois. Le succès est déjà au rendez-vous, mais c'est quoi une "Bolo Rei(s)"? Tout simplement de la brioche avec un soupçon de rhum et des fruits confits à l'intérieur. Mais aussi à l'extérieur. De gros quarts d'oranges, du citron et des cerises. Et la petite touche qui rappelle la frangipane : des amandes.

David Nogueira, le boulanger pâtissier de la boulangerie Pimousse à Dijon devant sa Brioche des Rois - Fany Boucaud

Alors les gourmands se succèdent. On vient acheter son sandwich à midi et on regarde les galettes pour repasser le soir en sortant du travail. Franck est un fidèle client de la boulangerie, en a déjà l'eau à la bouche..."Je viens très souvent et je suis plutôt fruits confis que galette traditionnelle. Donc je sais que je vais en commander au moins une pour vendredi !", explique-t-il.

Pour les allergiques et les enfants

Mais si vous n'êtes ni amande ni fruits confits, la boulangerie peut vous proposer une galette... à la pomme! Elodie est la femme du boulanger. Elle explique que ce sont des clients qui ont l'habitude chaque année de passer commande. "Ils sont allergiques ou ils n'aiment tout simplement pas la frangipane. Et puis c'est aussi moins calorique", d'après elle. Elle n'oublie pas non plus les enfants qui préfèrent la compote de pomme avec quelques morceaux dedans.

Vous pouvez déjà déguster des galettes des Rois mais la tradition veut que vous attendiez jusqu'à vendredi, le 06 janvier !