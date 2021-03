Dinard : le pêcheur ramène un tourteau de quatre kilos dans son filet

Pêche étonnante ce lundi 22 mars pour Franck Le Doussal dans les eaux anglo-normandes. Ce pêcheur de Dinard a trouvé dans ses filets, un tourteau de plus de quatre kilos. Il n'avait pas revu de bête de cette taille depuis une dizaine d'années.

"Des tourteaux de cette taille, je n'en pêche plus depuis une dizaine d'années," s'étonne encore Franck le Doussal. Ce matin en débarquant à Dinard avec ses cinq collègues du Times Kloé, le pêcheur a tenu à immortaliser sa prise du jour, un tourteau de plus de quatre kilos pêché dans les eaux de Jersey et Guernesey. Son ami Thierry Besnier est donc venu le prendre en photo avec le crustacé dans les mains.

Une pêche plutôt rare

"D'habitude ce sont plutôt les caseyeurs qui font ce genre de prise, mais celui-là a dû se perdre dans mon filet," s'amuse le Dinardais. "Le tourteau est de plus en plus rare dans les eaux bretonnes, alors en trouver un de cette taille c'est encore plus étonnant."

Postée sur les réseaux sociaux, la photo a fait réagir les internautes. Certains ont suggéré de présenter l'animal à l'aquarium de Saint-Malo plutôt que de la manger avec une bonne mayonnaise. "C'est très bon et ce serait dommage d'en priver les clients. Le tourteau est donc parti chez un poissonnier." Nul doute qu'il a rapidement trouvé preneur. "Ce genre de pièce ça part très vite !"