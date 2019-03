Dîner du président chinois à l'Elysée : un munster fermier sur la table

Strasbourg, France

Du fromage sélectionné par la meilleure ouvrière de France (février 2019), la strasbourgeoise Christelle Lorho, ce lundi soir sur les tables de l'Elysée. Emmanuel Macron y a invité le président chinois Xi Jinping à dîner avec 200 convives, dont Hélène, de la série Hélène et les garçons, Jean-Michel Jarre ou encore Alain Delon.

Un munster fermier

La fromagère strasbourgeoise a été choisie pour préparer le plateau de six fromages, avec deux touches du Grand Est. "J'ai mis le munster fermier au lait cru, parce que c'est les 50 ans de l'appellation d'origine protégée (AOP), j'ai voulu en faire la promotion parce que c'est important pour notre région", explique Christelle Lorho. Il y aura aussi un Roquefort Baragnaudes, un Camembert de Normandie, "pas trop fort", un Pouligny Saint-pierre et "une touche de la maison Lorho, bien évidemment", le Régal du brasseur, "un fromage de vache au lait cru, qui est affiné entre 3 et 5 semaines à la Licorne Black, une bière de Saverne".