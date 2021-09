À Pau, les passants pleurent Petit Louis, l'"inconnu connu" du boulevard Alsace-Lorraine

Après la disparition de "Petit Louis", un homme connu pour saluer les passants depuis sa fenêtre boulevard Alsace-Lorraine à Pau, les réactions des habitants du quartier et alentours se multiplient. Sur les volets du septuagénaire, des fleurs et des petits mots ont été déposés en son hommage.

Le boulevard Alsace-Lorraine à Pau est endeuillé depuis quelques jours : celui que tout le quartier connaissait sous le nom de "Petit Louis" est décédé. Il s'agissait de Louis Delorme, un septuagénaire habitant au rez-de-chaussée, sa fenêtre donnait devant le feu sur le croisement entre le boulevard et la rue de Bordeu, en face de l'école Saint-Maur, près du Foirail.

Les volets fermés ont alerté les voisins

L'homme avait pour habitude de se poster à sa fenêtre et de saluer les passants, de leur faire des blagues ou tout simplement de leur sourire. Il était très apprécié dans le quartier pour sa bonne humeur communicative, mais ces derniers temps, ses volets restaient constamment fermés.

Petit Louis, son sourire et sa barbe grise, était connu et reconnu de beaucoup de passants - Cathy Aube

Les voisins, inquiétés de ne pas voir le septuagénaire à sa fenêtre comme d'habitude ont alerté les pompiers le mercredi 25 août. Ceux-ci sont intervenus dans le domicile par effraction, et ont retrouvé le corps de l'homme à l'intérieur. Selon les témoignages des voisins, il serait décédé d'un arrêt cardiaque.

Des hommages sur les volets de Petit Louis

Depuis, plusieurs passants et habitants ont déposé des fleurs, des petits mots ou des dessins sur les volets fermés de la fenêtre, en hommage à Petit Louis. Et sur les réseaux sociaux, la nouvelle de sa disparition a provoqué une vive émotion. Les voisins de cet homme sont très touchés de sa disparition, même s'ils concèdent tous ne pas le connaître. "Moi ça m'a fait mal au coeur" témoigne Amandine, qui travaille juste en face. "C'était un petit rayon de soleil sur le boulevard Alsace-Lorraine. C'était quelqu'un qui avait toujours le sourire, et qui disait bonjour à tout le monde et qui aimait ce contact avec les gens".

"C'était un petit rayon de soleil" : le témoignage d'Amandine, voisine de Petit Louis Copier

Au final, c'était un inconnu connu - Deborah, une voisine

Les petits mots et les dessins fleurissent sur les volets fermés de Petit Louis © Radio France - Flore Catala

Des voisins et leurs enfants ont accroché des petits mots sur les volets © Radio France - Flore Catala

Deborah, la voisine qui a alerté les pompiers, se réjouit tout de même de voir cet élan d'émotion autour de la disparition de Petit Louis : "Maintenant quand on passera à ce feu, qu'il y ait les fleurs ou pas on pensera quand même à lui. Au final c'était un inconnu connu". Les obsèques de Petit Louis ont lieu ce mercredi 1er septembre à 10h au cimetière de Pau, derrière la place de Verdun.