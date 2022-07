Disparition du doyen des Niçois, André Boite

André Boite est décédé en ce mois de juillet. Il avait 111 ans. C'était le doyen des Niçois et probablement des Français.

Il était né un 6 décembre 1910 et avait, en fin d'année dernière, fêté ses 111 ans. Quelques mois plus tard, il était devenu le probable doyen des Français - et sans doute même en avril dernier le doyen des Européens. André Boite est décédé en ce mois de juillet. Sur Twitter, Christian Estrosi souligne celui qui fut un "précurseur du tourisme local".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'homme était arrivé dans les années 1960 sur la Côte d'Azur et avait dirigé le syndicat d'initiative de Villefranche-sur-Mer de 1966 à 2001. Il vivait encore à Villefranche-sur-Mer.