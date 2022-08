EN IMAGES - Disparu il y a une semaine, un wallaby a été retrouvé mort dans la forêt de Mormal

Bonnie, un wallaby de Bennet d'un an et demi, s'est échappé de son enclos dans la forêt de Mormal (Nord). Filmé en pleine nuit sur une route dimanche 21 août, il a été découvert mort quelques heures plus tard mais son cadavre avait disparu. Il a été finalement retrouvé ce lundi soir.

Bonnie était âgée d'un an et demi et vivait avec un wallaby mâle dans un enclos immense dans la forêt.

Après des serpents d'Afrique et des daims, un nouvel animal surprenant est apparu dans la forêt de Mormal, près d'Aulnoye-Aymeries dans le Nord. La vidéo a fait le buzz sur Facebook dimanche 21 août : on y voit un wallaby, un animal ressemblant à un petit kangourou, sautait de part et d'autre d'une route.

Le propriétaire de Bonnie voulait qu'elle donne naissance à un petit Clyde

Un couple d'automobiliste est à l'origine de cette découverte, vers 3 heures du matin. Le conducteur ouvre la vitre, la bête approche avant de disparaître alors qu'une voiture arrive dans l'autre sens. Quatre heures plus tard, un randonneur découvre le wallaby sur le bas côté de la départementale 951 entre Villereau et Berlaimont, dans la forêt.

A quelques kilomètres de là, le propriétaire, Hugo, un habitant de Jolimetz, se réveille et part à la recherche du corps de son animal, en vain. Le wallaby est une femelle appelée Bonnie : son propriétaire espérait qu'elle puisse donner vie à un petit Clyde. Mais la bête a disparu au début de la semaine. La sécheresse a formé un trou dans la mare de son enclos par lequel elle s'est échappée.

Un animal qui "passe dans un trou de renard"

Âgée d'un an et demi, Bonnie vivait avec Django, un wallaby mâle et leurs amis, des daims et des alpagas dans un immense enclos. "C'est un animal qui n'est pas très gros et qui passe dans un trou de renard, voire de gros lapin, explique Hugo, qui détenait avec sa famille le feu vert des services vétérinaires de la préfecture. Il faut ce qu'on appelle "une capacité de détention d'animaux non domestiques", qui est délivrée par la préfecture. On vous dit combien de bêtes peuvent vivre dans l'enclos. S'il y en a trop, il n'y a pas assez d'espace. On avait la capacité d'en avoir quatre."

Bonnie est née dans la poche d’Accacia, sa mère. - Hugo Camart

Ce lundi soir, le corps du wallaby a finalement été retrouvé dans la forêt par Jean-François Hogne, de l'association Mormal patrimoine. Django est désormais le seul wallaby dans l'enclos. "On va essayer de lui retrouver une femelle, évidemment, mais il faut attendre un peu", glisse, déçu, son propriétaire Hugo, qui attendait de retrouver le corps de l'animal pour "pouvoir l'enterrer dignement. On aurait aimé qu'elle ait un petit wallaby nommé Clyde"

Il y a 15 ans, un wallaby a fait cinq kilomètres en trois jours

Cette drôle d'histoire a rappelé des souvenirs à des internautes, comme Carole. Le mari de cette ancienne Maubeugeoise a retrouvé il y a 15 ans un wallaby dans leur jardin alors qu'ils revenaient d'un déjeuner entre amis. "Au départ je me suis dit que l'apéro avait été un peu trop arrosé", se souvient Carole, encore amusée. L'animal est bel et bien un wallaby, qui avait parcouru, en trois jours, plus de cinq kilomètres depuis le village d'Elesmes. Malgré l'intervention des pompiers, l'animal s'était enfui et avait regagné, de lui-même, son enclos.