Diversité : des artistes parisiens lancent un appel à toutes les femmes pour réaliser une nouvelle Marianne

Trois artistes qui ont leur atelier à Paris veulent créer une nouvelle Marianne, la plus représentative possible de la diversité des Françaises. Toutes les femmes françaises de plus de 18 ans peuvent envoyer leur photo. L'œuvre finale sera proposée à La Poste pour figurer sur un timbre.