Divion : de la nourriture envoyé dans les airs par un Anglais... Et presque retrouvée

Il y a quelques jours, Axel Mathon, un habitant de Divion près de Bruay-la-Buissière et gé de 25 ans, reçoit un mystérieux message sur le réseau social Instagram : "La personne me parle en anglais, commence sa phrase par "help me" , et me dit "je peux te donner de l'argent"... Je me dis "c'est bizarre cette affaire-là"". Il s'agit en fait d'un restaurateur anglais, basé à Bath dans le sud-ouest du pays. Il explique à Axel avoir envoyé avec un ballon rempli d'hélium de la nourriture, plus précisément un wrap et un samoussa, accrochés avec une caméra Go Pro. Son objectif : voir jusqu'à quelle hauteur ils pourraient grimper.

Niraj Gadher, le restaurateur anglais, suivait son ballon via une balise GPS. Mais très vite le ballon devient hors de contrôle et traverse la Manche. Il atterrit à Caix, dans la Somme. Un lieu qu'Axel Mathon avait fréquenté il y quelque temps : "Au départ ça ne me dit rien du tout, car c'est à une heure de chez moi. Mais en fait, en septembre, j'étais allé dans cette ville pour un petit concert. J'avais posté une photo sur Instagram en activant la géolocalisation. C'est comme ça que Niraj à trouver la photo et m'a contacté."

Le ballon d'hélium retrouvé à Caix - Story Instagram d'Axel Mathon

Muni des coordonnées GPS, le jeune homme se rend à Caix et trouve le paquet sans difficulté. La caméra est bien là mais le wrap et le samossa ont disparu. Comme l'explique Niraj Gadher, "ils sont montés à plus de 9000 mètres, sur un des plans enregistrés par la caméra on voit un avion en arrière-plan".

Le rêve de ce restaurateur anglais, c'est maintenant d'ouvrir un restaurant à Caix, là où Axel est allé récupérer son paquet.

Le reportage de Sébastien Baer (France Info) Copier

Réactions recueillies par Sébastien Baer de France Info