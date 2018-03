Daoust-ha mod kozh e vefe mont da zañsal er festoù-noz ? Penaos lakaat ar re yaouank da gemer perzh en dañsoù ? Setu ar goulennoù a vo savet Diriaou, da-geñver an diviz. Lakaet e vo ar gomz, da skouer, war an intrudu anvet #fest.

Emañ Tamm-Kreiz o paouez reiñ lañs d'un intrudu anvet #fest, gant ar pal "diskouez eo kool mont d'ar festoù-noz". Gant ar gevredigezh zo bet embannet ur bladenn gant pevarzek ton lusket gant kement a strolladoù. Etre an 30 a viz Meurzh hag ar 6 a viz Ebrel e vo aozet un droiad festoù-noz, un tammig e-pep lec'h e Breizh, gant strolladoù a-bep seurt evel Digresk, Plantec, Ndiaz pe c'hoazh Fleuves. Ouzhpenn da-se e vo aozet pevarzek "show-cases".

Ha war al lec'hienn nevez e vez sachet evezh ar re yaouank gant un toullad videoioù fentus.

Plas a-walc'h evit ar re yaouank er festoù-noz ?

Muioc'h muiañ a sonnerezh "a-vremañ" a vez klevet er festoù-noz. Ha muioc'h a blas a vez roet d'ar re yaouank da vare an abadennoù, evel e-pad ar festival Yaouank, e Roazhon. E tost an holl festivalioù ivez e vez kinniget abadennoù evit deskiñ dañsal.

Met hag-eñ eo hag e vo a-walac'h evit broudañ ar re yaouank da zont er festoù-noz ? Petra a vije brav lakaat e plas evit ma teufe muioc'h a dud yaouank da zañsal ? Hag eñ emañ ar sonerien prest da ijinañ tonioù nevez evit desachañ evezh ar re yaouank ? Hag eñ eo prest an dañserien "mod kozh" da zegemer ar re yaouank ?

Ha respontoù a zo ganeoc'h ? Deuit da embann o soñj d'ar Yaou 29 a viz Meurzh, etre 7e10 ha 7e30 noz, en ur pellgomz deomp d'an 02.98.53.65.65 pe war Facebook ha Twitter.

Ganeomp tro dro d'an daol e vo Ifig Troadeg, kaner kan ha diskan hag Alan Seznec, prezidant Setu !, aozet gantañ ur fest-noz bep bloaz evit ar studierien e Brest.