"Dix-sept" chat-policier, star et chouchou du commissariat d'Albi

Comment un chat errant est devenu la mascotte du commissariat d'Albi ! Il y a deux ans, au début de l'hiver 2021, les policiers tarnais ont peu à peu apprivoisé une chatte qui venait se balader sur leur parking. Ils lui trouvent un nom qui s’impose : "Dix-sept" comme le numéro d’urgence de la police, le 17. Elle aimait notamment se réchauffer sur les voitures de retour de mission, puis elle s'est laissé tenter par les croquettes. Aujourd'hui, elle habite le commissariat. L'hiver, elle ne quitte quasiment pas les bureaux et profite de ce lieu où il y a toujours du monde.

ⓘ Publicité

"dix_sept_un_chat_policier"

Et puis, depuis six mois, Dix-sept a un compte Instagram qui cartonne avec presque 7.000 abonnés. Les policiers n'en reviennent toujours pas. Alors, avec et le succès et fur et mesure, ses posts se sont étoffés avec des thématiques sur le harcèlement, sur la sécurité routière. Et à chaque fois la bouille de Dix-sept fait craquer les internautes et permet de faire passer plein des messages.

Résultat, la chatte policière reçoit des cadeaux de toute la France raconte Vincent de la brigade nuit, un des trois policiers albigeois qui anime le compte Instagram. "Il y a des dessins d'enfants, des poèmes, des croquettes, des pâtés pour chat, des plumes pour jouer avec des souris mécaniques, des plaids. Au travers des réseaux sociaux de Dix-sept, on fait passer des messages sur le harcèlement scolaire, sur la prévention routière particulièrement tournés vers les jeunes. Mais il y a aussi des dames d'un certain âge qui se sont prises d'affection pour le chat qui nous envoie des croquettes, des plaids, toutes sortes de choses."

Sixième sens

Et le soir, quand le commissariat est calme, tous les jouets du chat sont sortis. Dix-sept est en tout cas est devenu indispensable. Certes, le fauteuil du commandant est un peu griffé, mais le chat aide même parfois les policiers en faisant un peu de médiation. Vincent a notamment été marqué par le cas d’une personne très excitée : "Une dame ingérable qui, en voyant Dix-sept l’a reconnu et s’est tout de suite apaisée. Il y a aussi des enfants qui, quand les parents sont victimes et ont des histoires pas très sympas à raconter à mes collègues officiers de police judiciaire, jouent avec le chat, s’en occupent. Et les parents racontent leur histoire librement. C'est un animal, mais on dirait qu'il a un sixième sens qu'il rassure les victimes."

La page Instagram, depuis qu'elle a franchi le millier d'abonnés, est prise très au sérieux par les autorités. Elle a été validée par le préfet du Tarn et le ministère de l'Intérieur. "Dix_sept_un_chat_policier" va continuer de faire vivre des messages de préventions.

Dix-sept reçoit des cadeaux de partout en France. © Radio France - SM

Dix-sept un chat policier, star du commissariat d'Albi