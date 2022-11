Dollon : découverte d'un trou de six mètres de profondeur

C'est en voyant un trou de trente centimètres de diamètre devant sa porte qu'un voisin a alerté la mairie.

Neuf mètres de large, six mètres de profondeur

Il s'agit d'une marnière qui s'est creusée sous l'enrobé de la chaussée. Selon les premières constatations des pompiers et de la gendarmerie, la cavité mesure près de neuf mètres de long, plus de quatre de large et environ six mètres de profondeur.

La mairie de Dollon a vite pris des mesures de sécurité en fermant la rue à la circulation et en évacuant certains riverains.

Un périmètre de sécurité a été établi, rue de la comète, à Dollon. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Xavier Jamois, maire de Dollon, craint que d'autres marnières ne se cachent sur le territoire de la commune. Plusieurs auraient été vues dans la forêt, non loin de là.

Pour l'instant, sur les quatre logements évacués au total, deux personnes ont pu regagner leur habitation. Les deux autres ont été relogées, sur la commune de Dollon.