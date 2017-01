Dollon : musée de musique mécanique cherche repreneur

22 ans que le musée de musique mécanique existe à Dollon et il va fermer. Son créateur Philippe Corbin va prendre sa retraite. Il a mis en vente les murs et sa collection : 600 000 euros. Trop cher pour la commune surendettée qui pourrait perdre les 4000 touristes que le lieu attire chaque année.

A la fin de l'année, Philippe Corbin prendra sa retraite et partira voyager en roulotte. Il vend donc le musée de musique mécanique qu'il a créé en 1995 à Dollon. Et la commune, surendettée, ne peut racheter le lieu qui attire chaque année 4.000 touristes. Au grand regret du maire qui a étudié le potentiel du musée : "il pourrait recevoir 12.000 visiteurs s'il ouvrait tous les jours de la semaine et sur l'ensemble de l'année" explique Marc Fouquet. Il y a cinq musées de ce genre en France, le plus grand aux Gets, station de ski de Haute-Savoie.

La passion de Philippe Corbin a commencé tout petit

La passion de Philippe Corbin a commencé tout petit, quand sa grand-mère lui a offert un Ariston. Une sorte de boite à musique qui fonctionne avec une manivelle et des disques en carton que le père de celle-ci avait ramené de l'exposition universelle de Paris, en 1900. Depuis, l'homme tour à tour électricien, réparateur de radio hi-fi, tailleur de pierre puis accordeur de piano, a accumulé plus de 300 objets-instruments. Au point d'ouvrir un musée en 1995, dans une vieille maison de Dollon.

C'est en jouant avec l'Ariston de sa grand-mère que Philippe Corbin attrape le virus des appareils à musique mécanique. L'Ariston date de l'expo universelle de Paris, en 1900. © Radio France - Marie Mutricy

En 1995, Philippe Corbin crée le musée à Dollon...

... car certains des objets qu'il a récupérés sont massifs ! Comme cet orgue de danse "qui sert à faire danser les clients. Je l'ai trouvé dans un bistrot en Belgique", explique le passionné. Il a fallu décrasser chacune des pièces de la machine, enraillées par la fumée des cigarettes déposée année après année. L'appareil dispose de 500 cartons permettant de diffuser des chansons. Un peu comme un juke-box mais avec de véritables instruments qui jouent sans musicien !

Un musée qui compte près de 300 pièces

Le musée compte 300 pièces que Philippe Corbin a trouvées dans les brocantes, dans les bistrots, dans des greniers. Des pianos pneumatiques, des boîtes à musique de toutes les tailles, des horloges à coucou, des scopitones (comme un juke box mais avec un écran pour diffuser le clip de la chanson), des phonographes, un piano à disquette, un pianola, etc. Tout fonctionne. C'est la réparation qui passionne Philippe Corbin: "C'est pas comme un meuble. Une fois que c'est restauré, ça joue de la musique. On ne sait d'ailleurs pas toujours ce que sont les musiques", avoue le passionné, quia égalementretrouvé de curieux objets musicaux du quotidien :